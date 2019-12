Compra, pero sin caer en el "Shopping” adictivo

Llegan las fiestas decembrinas, y entre intercambios, el deseo de conseguir el detalle perfecto para tus seres queridos y los autorregalos se puede desarrollar un impulso incontrolable por ir al centro comercial a gastar todo tu dinero o endeudarte.



Erika Proal, doctora en Psiquiatría, explica que hay dos tipos de compradores compulsivos: los que lo hacen por placer y los patológicos.



El primero responde a un sistema de recompensa a nivel cerebral, similar a lo que produce comer un chocolate o hacer ejercicio; sin embargo, el otro es incontrolable, (incluso ya no buscan objetos útiles o necesarios) y manifiestan ansiedad.



“La constancia y la persistencia también nos dicen mucho si alguien es comprador compulsivo. Si está comprando dos o tres veces a la semana y, además, lo hace muy seguido, entonces ya es un problema”.



Al respecto, Karla Hernández, también neurosicóloga, explica que ese tipo de problema tiende a responder a la necesidad de llenar sentimientos de soledad y hasta autogenerar una supuesta sensación de cariño.



Incluso, en épocas como la Navidad aumenta por la cultura de la recompensa y el marketing.



Como en otras adicciones, los pacientes no siempre tienen noción de sus acciones, lo que tiene un impacto económico, social y psicológico, incluso genera problemas con familiares y amigos.



Ante ello se deben buscar opciones para tratar la ansiedad y compulsión, desde técnicas de respiración y relajación hasta terapias.



Causa. No se encuentra en la necesidad, sino en un descontrol de los impulsos y un pensamiento irracional que surge de una necesidad emocional, de la falta de autoestima o de la imposibilidad de soportar frustraciones, expresa Hilda Messer, pedagoga. La utilidad tampoco es motivo porque los adictos a las compras no estrenan sus adquisiciones y las acumulan en casa, produciéndoles un sentimiento de culpabilidad que les mueve a volver a las tiendas y sentirse feliz.

Si presentas algunos de estos síntomas, ten cuidado:

+ Adquieres cosas más de una vez por semana.

+ Siempre sales con más cosas de las que habías planeado.

+ Tienes dinero y solo piensas en gastarlo, no ahorras.

+ Sumas deudas por hacer shopping sin tener los recursos.

+ Escondes las compras para que no te juzguen.





Esta temporada sigue estos pasos para el éxito:

- Elabora una lista de lo que realmente necesitas.

- Planea las compras con anticipación.

- Contempla un presupuesto máximo para cada obsequio.

- No compres cuando estés triste o solo para elevar tu estado de ánimo.

- Sé realista y no creas que si gastas en exceso podrás reponerte.