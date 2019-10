Ve enojado por primera vez al novio y se espanta

Hola, Doctora Corazón, creo que necesito tu ayuda. Mi pareja y yo hemos platicado de irnos a vivir juntos, pero no sé si dar ese paso.

Sucede que hace unas semanas fuimos a una boda, el caso es que nos perdimos cuando íbamos hacia allá, a mi teléfono se le acabó la batería y no podía checar el mapa para llegar.

Él se puso como loco, la verdad nunca lo había visto así, me gritó, insultó y manoteó. Al final llegamos, pero en toda la fiesta no me habló.

La verdad lo quiero mucho, siento que es mi alma gemela, pero esto me hizo pensar, no quiero perderlo. Él tiene 38 y yo 39. Dame un consejo, ¿qué debemos hacer? Marisol



Respuesta

Querida Marisol, todos los seres humanos llevamos un “monstruo” dentro, la mayoría de las veces lo mantenemos bajo control, pero alguna vez algo nos lo detona y no hay manera de guardarlo. Eso le pasó a tu novio.

Se sintió como un inútil al perderse y se desquitó contigo. Esto también es él, no solo lo bonito que te ha enseñado hasta ahora. Las relaciones de pareja se construyen y no siempre son ideales, hay que lidiar con los “monstruos” de cada uno, tú también tienes el tuyo, aunque no se lo hayas enseñado a tu novio todavía. El reto es hablar del tema.

Toca que hables con tu novio sobre lo que pasó y la inquietud que tienes sobre vivir juntos. Si lo resuelven como adultos, están listos para compartir bajo el mismo techo; si el miedo a hablar es más grande, entonces no tiene caso que vivan juntos, ya que no van a resolver los problemas que se les vayan presentando.