Las novias de cuento de hadas de Guillermo Irías

Con Whisper Bridal, el joven diseñador hondureño Guillermo Irías comienza una nueva etapa en su carrera.



“Es mi nueva marca exclusiva para novias”. La misma fue presentada en la Gran Manzana en una presentación oficial para compradores/retailers.



La colección será distribuida en Asia, siendo Shanghái y Hong Kong unas de las ciudades que primero tendrán la colección, también estará disponible en algunas boutiques de USA. “Whisper es una marca romántica con una fusión de detalles atemporales, audaces y sofisticados donde la elegancia y la belleza se conectan entre sí para encontrar el equilibrio perfecto para la novia moderna”.

Gia nupcial. A la vez, Guillermo presentó la colección de novias de su marca insigne Gia Atelier New York. “La colección cuenta con una amplia variedad de sofisticados materiales como vanilla lace, chantilly lace, tulle y charmeuse. Las siluetas son sueltas con mucho volumen, tulle, tulle y más tulle, para las novias que sueñan con ese mágico momento”, nos explica.



“Para Gia New York me inspiré en el magnífico legado de Norman Norell, cinturas ajustadas, siluetas línea A, sirena y ball gown con cinturones estilo clásico 1940-1950”.





De manera simultánea, nuestro compatriota presentó la colección nupcial de su marca insigne Gia Atelier New York. Bellas creaciones con mucho volumen y confeccionadas con tulle. En la colección nupcial de Gia se destaca la figura de una manera elegante y femenina, con mucho romanticismo

Este 2019 ha sido un año de lanzamientos para el prolífico diseñador Guillermo Irías: en agosto lanzó su primera colección de calzado The sylvester boot y, este mes de octubre, sus diseños para novias.

Instagram: @whisperbridal

Facebook: Guillermo Irias Pharis

Sitio web: www.gianewyork.com.