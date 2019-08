“Solo quiero divertirme poquito”

Doctora, ya no quiero que me digan qué hacer, pues ya casi soy mayor de edad, ya en tres meses cumplo los 18 años y ya sé cuidarme sola. Yo ya sé que hay mucho vividor allá afuera, pero mis amigos y mis amigas no lo son.



Quiero que me ayudes a convencer a mi mamá para que me deje salir más a las fiestas o simplemente salir con mis compañeros del colegio. Es que no se vale, casi nunca me deja salir y me aburro en mi casa.



La verdad, me han dado ganas hasta de salirme sin decirle nada; pero me he controlado. Yo creo que si no voy tan mal en el colegio y le ayudo con todo lo que me pide en la casa ya es justo que me dé chance de divertirme poquito, pero nada más voy a esperar estos tres meses para cumplir los 18 y yo creo que ni permiso le voy a pedir. Ya no aguanto. Jocelyn, 17 años



Respuesta

Querida Jocelyn, si crees que a los casi 18 años ya te sabes cuidar sola, te informo que estás muy equivocada. Y si te aburres en tu casa, empieza a buscar un trabajo que te permita ganar dinero y construir tu independencia para que puedas mantenerte sola y decidir con quién y cuándo vas a salir.



El que vayas a cumplir 18 años no significa nada mientras no seas independiente económicamente. Y si tu mamá es madre soltera debe tener un gran miedo a que tú repitas la historia, por eso no te deja salir con tus amigos todo el tiempo. Y mientras tu mamá te dé casa, comida y dinero para tus gastos estás obligada a hacer lo que ella diga o vas a tener que aprender a negociar para tener esas salidas con amigos (y no todo el tiempo).