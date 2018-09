No quiere que su primera vez sea con cualquiera  

Mi caso es el siguiente: hay un chavo que me propone tener relaciones sexuales, pero no somos nada, sólo amigos, lo conocí en una fiesta, pero el problema es que soy virgen y no sé si esté bien perderla así no más. ¿Qué me aconsejarías?. Chula, 18 años, estudiante



Respuesta

Querida Chula, cada persona es libre de decidir cuándo y con quién desea tener relaciones íntimas. Eres tú quien tiene que decidir si está bien para ti tener sexo por primera vez con ese amigo. 3

Tienes que preguntarte qué significa para ti tener relaciones por primera vez y qué esperarías que pasara después de ese encuentro o qué no esperarías que ocurriera. Y si no quieres tener sexo todavía y con esa persona se vale que digas que no, tienes todo el derecho a decir no. ¿De acuerdo?