Elecciones en Honduras
15 de septiembre
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
Video de los niños jugando en el agua antes de ser arrastrados por la corriente en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
seguir +
14 de septiembre de 2025 a las 21:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Sale a la luz video del asesinato de un guardia en La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Fiscalía: padrastro de Deyvi busca rebaja de pena con confesión
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía: chofer de rapidito accidentado no tenía licencia
Redacción La Prensa
Sucesos
Investigación, exige familia del aspirante a diputado Óscar Bustillo
Redacción La Prensa
Sucesos
Madre de Sujaily Enamorado relata cómo su hija murió atrapada en incendio
Redacción La Prensa
Sucesos
Asesinan a conductor de turismo en segundo anillo de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Elevan a juicio oral y público caso de Katherine Yulibeth Romero
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a cuatro hombres acusados de obligar a alguien a ser testigo
Redacción La Prensa
Sucesos
El 2 de septiembre se conocerá si caso de Juan Lopez se eleva a juicio oral y público
Redacción La Prensa
Sucesos
Llega a los juzgados Jancarlos Villanueva Reyes acusado de matar a su amigo
Redacción La Prensa
Sucesos
Dueño de lubricentro pierde la vida en asalto en barrio Paz Barahona
Redacción La Prensa
Sucesos
Policía señala a Jancarlos por arrebatar la vida a su amigo y robarle el carro
Redacción La Prensa