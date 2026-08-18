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Trasladan a San Pedro Sula expediente contra supuestos sicarios capturados en Olanchito

El expediente contra Jesús Daniel Trochez y Carlos Eduardo Saldivar Servantes, detenidos en un hotel de Olanchito, será remitido a un juzgado de competencia nacional con sede en San Pedro Sula.

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