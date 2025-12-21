  1. Inicio
Siniestro en barrio Mejía: Familia ceibeña pierde su hogar y pertenencias en voraz incendio.

Una familia ceibeña quedó en la calle la madrugada de este domingo, luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda de dos plantas y todas sus pertenencias. El siniestro ocurrió en el barrio Mejía.

