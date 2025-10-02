  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Por una discusión de celos: revelan quién es el sospechoso del crimen de Lourdes Vanesa en El Progreso

Lourdes Vanesa González López fue asesinada por su pareja de un disparo en la cabeza tras una discusión por celos.

Últimos Videos