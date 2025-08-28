  1. Inicio
Policía señala a Jancarlos por arrebatar la vida a su amigo y robarle el carro

La muerte del universitario Darwin Antonio Bueso Hernández (de 21 años), ha causado consternación e impotencia luego de que la Policía informara que su mejor amigo Jancarlos Aly Villanueva Reyes (de 18 años), es el principal sospechoso de planificar el crimen.

