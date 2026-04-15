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Policía investiga problemas personales en muerte de adulto mayor con discapacidad en La Ceiba

Consternación ha causado entre los vecinos que don José Roberto padecía de una lesión medular, condición que le impedía caminar y lo mantenía en estado de total indefensión

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