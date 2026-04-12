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Luto en Masca: empresario es ultimado a balazos en su vivienda

El empresario fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que llegaron a su vivienda en la localidad de Masca, según información preliminar. Iván Pérez fue precandidato a alcalde de Omoa por el Partido Nacional y también se desempeñó como juez municipal.

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