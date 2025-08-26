Elecciones en Honduras
Nelson Bueso sufre atentado en Azacualpa durante su campaña
En horas de la mañana de este martes se registró un atentado contra Nelson Bueso, candidato a alcalde del Partido Liberal, en Azacualpa, Santa Bárbara.
Redacción La Prensa
seguir +
26 de agosto de 2025 a las 11:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
