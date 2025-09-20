Elecciones en Honduras
Búsqueda de Elvis Bautista
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
"Me entregaré": Padrastro del niño Elvis Eliú rompe el silencio ante acusaciones de abuso
Wilmer Gutiérrez asegura que no se esconderá y se entregará a las autoridades para que lo investiguen. "Yo no le he hecho nada a la niña", dice
Redacción La Prensa
seguir +
20 de septiembre de 2025 a las 17:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Así se encuentra el crique donde buscan al niño Elvis Bautista
Redacción La Prensa
Sucesos
Padrastro de Elvis Bautista: “Es una agonía tremenda”
Redacción La Prensa
Sucesos
Momento exacto donde el inspector Kevin Pérez rescata a niño, pero no logra salir con Eliú
Redacción La Prensa
Sucesos
"Es una agonía tremenda no hallarlo", Wilmer Gutiérrez, padrastro de niño desaparecido
Redacción La Prensa
Sucesos
Llegan buzos a Cabañas para buscar al niño Elvis Bautista
Redacción La Prensa
Sucesos
“El policía me salvó lanzándome a un bulto de tierra”
Redacción La Prensa
Sucesos
Kevin Pérez deja un legado de ejemplo para todos los hondureños, dice su amigo
Redacción La Prensa
Sucesos
"Mi hijo es un héroe": Padre del inspector Kevin Pérez
Redacción La Prensa
Sucesos
Llega a la comunidad La Cuesta el cuerpo del policía Kevin Pérez
Redacción La Prensa
Sucesos
Con honores velan al inspector Kevin Pérez en su natal Santa Bárbara
Redacción La Prensa
Sucesos
Consternación en velorio del inspector Kevin Pérez
Redacción La Prensa
Sucesos
Relato del abuelo de Elvis Bautista, menor de 11 años desaparecido en quebrada
Redacción La Prensa