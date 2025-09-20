  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

"Me entregaré": Padrastro del niño Elvis Eliú rompe el silencio ante acusaciones de abuso

Wilmer Gutiérrez asegura que no se esconderá y se entregará a las autoridades para que lo investiguen. "Yo no le he hecho nada a la niña", dice

Últimos Videos