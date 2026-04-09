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Katherine Yulibeth Romero comparece ante juzgados; piden 36 años de prisión

Katherine Yulibeth Romero se presentó a la audiencia de individualización de la pena, donde la Fiscalía solicitó una condena de 36 años de prisión.

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