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Asesinan a joven técnico de celulares en la colonia Trejo de La Ceiba

La ola de violencia que azota la ciudad de La Ceiba cobró una nueva víctima la mañana de este miércoles, cuando sujetos desconocidos acabaron con la vida de un joven en la colonia Trejo.

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