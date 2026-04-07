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Investigan ataque en Choloma donde dos mujeres perdieron la vida

Las dos mujeres asesinadas a balazos la noche del lunes en la colonia Los Almendros, en Choloma, ya fueron identificadas por las autoridades; además, se informó que ambas serían familiares de un pandillero de la zona.

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