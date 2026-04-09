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Acusado de quitarle la vida a abogado confiesa culpa en plena audiencia virtual.mp4

De forma sorprendente y un hecho poco común en los juzgados, Franklin Ramírez interrumpió la audiencia inicial para confesar literalmente ante el juez su responsabilidad en el asesinato del togado René Altamirano

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