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Técnico en celulares es hallado sin vida en solar baldío de La Ceiba

"Ellos tienen que saber, yo fui a buscarlo a la Policía; hoy me dicen que está muerto", dijo la compañera de hogar de Ángelo Uriel García

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