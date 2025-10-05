Rescatan a dos estudiantes secuestrados en Azacualpa; exigían 120 mil lempiras por su liberación

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron este domingo el rescate de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/estudiante-intae-herido-fuera-peligro-plenamente-identificados-dos-muertos-LL26789174" target="_blank">dos estudiantes</a> de 19 y 23 años tras ser víctimas de un<b> secuestro virtual</b>.El operativo se desarrolló en la aldea El Aguacate, municipio de Azacualpa, Francisco Morazán, donde los jóvenes fueron encontrados sanos y salvos tras una la acción de la Policía Nacional.