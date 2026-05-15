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Fiscalía menciona a hijo de acusado en investigación por crimen de Juan López

El requerimiento fiscal menciona a Fernando Ramos, hijo de uno de los acusados, en relación con una presunta oferta de dinero para atentar contra Juan López, según las investigaciones en curso.

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