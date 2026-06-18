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Autoridades detallan las causas del accidente de un bus con policías en la CA-5

Siete policías murieron y diez resultaron heridos tras un choque entre un bus policial y una rastra en la CA-5 en Comayagua; autoridades investigan el accidente

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