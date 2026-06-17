  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Ataque armados deja dos mujeres muertas en aldea El Pino, El Porvenir Atlántida

Las víctimas son: Yaritza Leonela Murillo Gómez (20) y Katerin Tatiana Oliva Bardales (19).​En el mismo hecho, tres hombres resultaron gravemente heridos.

Últimos Videos