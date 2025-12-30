  1. Inicio
Así avanzan las labores de limpieza y retiro de escombros tras voraz incendio en el mercado Medina-Concepción

El siniestro generó cuantiosas pérdidas materiales y escenas de profundo dolor entre los comerciantes, muchos de ellos con décadas de trabajo en la zona, quienes vieron reducido a cenizas el esfuerzo de toda una vida.

