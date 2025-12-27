  1. Inicio
Hombre muere en el interior de billar mientras jugaba naipe

Un albañil de nombre Edwin Noè Lanza Oviedo murió en el interior de un billar de la colonia Las Delicias de La Ceiba. El ahora occiso recibió varios impactos de bala por parte de un desconocido mientras jugaba naipe.

