Hombre muere en el interior de billar mientras jugaba naipe
Un albañil de nombre Edwin Noè Lanza Oviedo murió en el interior de un billar de la colonia Las Delicias de La Ceiba. El ahora occiso recibió varios impactos de bala por parte de un desconocido mientras jugaba naipe.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 20:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Cámaras captan intento de asalto armado en supermercado Queyma
Redacción La Prensa
Sucesos
Así le quitaron la vida a reconocido DJ en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
A Lilian Padilla le tendieron una trampa para quitarle la vida
Redacción La Prensa
Sucesos
Siniestro en barrio Mejía: Familia ceibeña pierde su hogar y pertenencias en voraz incendio.
Redacción La Prensa
Sucesos
Joven que fue hallado embolsado en SPS, buscó cambiar su vida
Redacción La Prensa
Sucesos
Karla protegió a su bebé hasta el final y logró salvarla
Redacción La Prensa
Sucesos
Cae El Perri: Video lo muestra entregando presunta nota extorsiva
Redacción La Prensa
Sucesos
Más de 1,600 negocios han sido sancionados en 2025
Redacción La Prensa
Sucesos
Tragedia vial en San Pedro Sula deja una mujer fallecida y varios heridos
Redacción La Prensa
Sucesos
Aparatoso accidente de bus deja varios heridos rumbo a Jesús de Otoro
Redacción La Prensa
Sucesos
Cámaras de seguridad captan violento robo de motocicleta y dejan heridos a sus dueños en Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Sucesos
La DPI detuvo a hombre vinculado al crimen de una persona tras asaltarla en Yoro, en 2021
Redacción La Prensa