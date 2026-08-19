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Sucesos
Asesinan a Edwin Vásquez, “El Chino”, en su taller de Choluteca
Un sicario sorprendió a Edwin Vásquez, conocido como “El Chino”, cuando reparaba un vehículo en su taller de Choluteca y le disparó en la cabeza
Redacción La Prensa
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Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 15:08
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Redacción La Prensa
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