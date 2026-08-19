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Asesinan a Edwin Vásquez, “El Chino”, en su taller de Choluteca

Un sicario sorprendió a Edwin Vásquez, conocido como “El Chino”, cuando reparaba un vehículo en su taller de Choluteca y le disparó en la cabeza

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