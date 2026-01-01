Elecciones Honduras
Accidente devastador en Copán cobra la vida de una pareja y sus dos hijos
La familia se conducía en una motocicleta e impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata. En el accidente también resultaron tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro hospitalario.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 16:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
