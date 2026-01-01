  1. Inicio
Accidente devastador en Copán cobra la vida de una pareja y sus dos hijos

La familia se conducía en una motocicleta e impactó con un vehículo tipo camión perdiendo la vida de manera inmediata. En el accidente también resultaron tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro hospitalario.

