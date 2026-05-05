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Honduras
Vuelos más caros: salida de Spirit golpea el bolsillo de hondureños
La salida de Spirit Airlines elevó hasta en 200% el costo de boletos aéreos desde Honduras, afectando a viajeros y aeropuertos.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 18:05
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Redacción La Prensa
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