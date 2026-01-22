  1. Inicio
Visa reduce turismo inglés en Honduras: menos visitantes

El flujo de turistas procedentes de Reino Unido hacia Honduras experimentó una contracción luego de que les exigieran visa para ingresar, de 5,228 visitantes en 2023 a apenas 1,005 en 2025

