“Vamos a embargar bienes”: Seguro Social señala a 162 instituciones morosas

De 11,238 millones de lempiras es la deuda histórica de 162 instituciones públicas con el Seguro Social; autoridades podrían llevar a entes a los juzgados y hablan de embargos para cubrir la mora

