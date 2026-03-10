  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Pago de L43 mil a Edgardo Casaña en distrito escolar genera cuestionamientos

Sin rastro de haber trabajado, Edgardo Casaña recibió casi 307 mil lempiras como director distrital en la capital entre 2023 y 2024. En ese tiempo, otro funcionario firmaba en el cargo

Últimos Videos