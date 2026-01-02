Elecciones Honduras
Nasry Asfura
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
LA PRENSA Verifica refuerza la lucha contra la desinformación con 784 publicaciones en 2025
La producción anual abordó elecciones, fenómenos naturales y debates sociales, con verificación local e internacional que posicionó a Honduras como referencia regional
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 12:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Año Nuevo en SPS visto desde el aire: luces, fiesta y celebración
Redacción La Prensa
Honduras
Empresas de transporte interurbano no laborarán mañana primero de enero
Redacción La Prensa
Honduras
Fallece el periodista Selvin Pineda en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde electo de la capital hondureña dice que es momento de unirse y sanar heridas
Redacción La Prensa
Honduras
¿Por qué Asfura tendría que reanudar las relaciones diplomáticas con Taiwán?
Redacción La Prensa
Honduras
Elecciones Generales 2025: Declaratoria oficial de diputados y alcaldes electos
Redacción La Prensa
Honduras
Bancada del PN respalda decision de la nueva cúpula militar de suspender cualquier aprobación de ascensos
Redacción La Prensa
Honduras
Cúpula militar pide a Redondo frenar ascensos y esperar al nuevo Congreso
Redacción La Prensa
Honduras
“Al que quiera desconocer los resultados va para el ‘mamo’”: Mario Segura
Redacción La Prensa
Honduras
Proceso electoral: Honduras alista declaratoria de diputados y alcaldes
Redacción La Prensa
Honduras
Congreso Nacional mantendría actual reparto de fuerzas, según análisis
Redacción La Prensa
Honduras
Donación de L1.5 millones: Asfura respalda a afectados del mercado Medina
Redacción La Prensa