Honduras
Juan Diego Zelaya garantiza diálogo con Aldana y seguridad en el Puente Papa Francisco
Zelaya confirma diálogo por traspaso municipal y evaluación del Puente Papa Francisco
Redacción La Prensa
Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 15:01
Redacción La Prensa
Honduras
Desde Lepaterique a Suyapa: 81 años de fe y milagros
Redacción La Prensa
Honduras
Comercio activo en Basílica de Suyapa ante la llegada de miles de hondureños
Redacción La Prensa
Honduras
Más de 600 comerciantes listos para la Feria de la Virgen de Suyapa
Redacción La Prensa
Honduras
Zafarrancho en la concha acústica del parque central entre Nacionalistas y simpatizantes de David Chávez
Redacción La Prensa
Honduras
Declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano
Redacción La Prensa
Honduras
Nasry Asfura aprueba sus primeros decretos: empleo, educación y venta del avión presidencial
Redacción La Prensa
Honduras
Fideicomiso en salud vuelve como estrategia para mejorar atención en hospitales hondureños
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras escucha a Nasry Asfura: la oración con la que cerró su discurso presidencial
Redacción La Prensa
Honduras
Octavio Pineda se despide entre lágrimas de la SIT en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
“Vamos a trabajar para servir a Honduras”, asegura Asfura
Redacción La Prensa
Honduras
Primer discurso de Nasry Asfura como presidente de Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Nasry Asfura asume la Presidencia y promete: ‘Honduras, no te voy a fallar
Redacción La Prensa