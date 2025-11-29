Elecciones Honduras
Multimedia
Videos
Honduras
Fiscales vigilarán delitos electorales
Ministerio Público ejecutará operativos especiales y equipos interinstitucionales para responder a denuncias de delitos electorales
Redacción La Prensa
29 de noviembre de 2025 a las 16:11
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Ambiente en la escuela Soledad Fernández
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente previo a habilitar las urnas. Tranquilidad entre los votantes a esta hora de la mañana
Redacción La Prensa
Honduras
Todo listo para la apertura de las urnas en La Ceiba
Redacción La Prensa
Honduras
Vicente Ayala, primer progreseño en llegar a ejercer el sufragio en el Instituto Perla del Ulúa.
Redacción La Prensa
Honduras
Llegan las autoridades del CNE al instituto Central Vicente Cáceres
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente en el Instituto Héctor Pineda Ugarte en la colonia Hato de Enmedio
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente a las afueras del Instituto Central Vicente Cáceres previo al inicio de las votaciones
Redacción La Prensa
Honduras
Expertos piden al CNE asegurar resultados transparentes y sin tensiones
Redacción La Prensa
Honduras
Entregan material electoral en centros de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente a las afueras del Instituto Central Vicente Cáceres previo a apertura de urnas
Redacción La Prensa
Honduras
Tecnología biométrica: 20,000 dispositivos preparados para las elecciones
Redacción La Prensa
Honduras
Ambiente preelectoral en la Escuela Presentación Centeno ,Barrio Cabañas SPS
Redacción La Prensa