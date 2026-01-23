  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri se hace presente en el Palacio Municipal para la juramentación

Un ambiente de expectativa y orden se vive la tarde de este 23 de enero en los alrededores del Palacio Municipal de San Pedro Sula, donde se llevará a cabo la ceremonia de juramentación de la Corporación Municipal electa para el período 2026-2030.

Últimos Videos