Multimedia
Videos
Honduras
Este pequeño gasto mensual está drenando a miles de hondureños (y casi nadie lo nota)
Muchos hondureños no se dan cuenta, pero un pequeño gasto diario, que parece insignificante, puede sumar miles de lempiras al final del año. Hoy te mostramos cómo estas ‘pequeñas fugas’ de dinero afectan tu bolsillo y qué podés hacer para evitarlas.
Redacción La Prensa
Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 14:01
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
Roberto Contreras se pronuncia tras el ataque a su hermano
Redacción La Prensa
Honduras
Bomberos presentan balance de daños y personas albergadas en La Ceiba
Redacción La Prensa
Honduras
Agreden a Rolando Contreras, hermano de “El Pollo”
Redacción La Prensa
Honduras
Policía refuerza prevención por lluvias en Valle de Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Nasry Asfura promueve fortalecimiento de relaciones con Israel
Redacción La Prensa
Honduras
San Pedro Sula: ¿dónde será la juramentación?
Redacción La Prensa
Honduras
Bomberos rescatan a niño de 18 meses de edad en Tela
Redacción La Prensa
Honduras
Evacuaciones preventivas tras lluvias que afectan a 16 familias, informa Copeco
Redacción La Prensa
Honduras
Emergencia evacuacion de damnificados por inundaciones en el litoral Atlantico
Redacción La Prensa
Honduras
Masa de aire frío provoca nublados y lluvias débiles en Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Honduras
Familias evacuadas, viviendas afectadas y daños a la red vial dejan lluvias en el litoral Atlántico
Redacción La Prensa
Honduras
Refuerzan seguridad en Tegucigalpa ante sesiones clave del Congreso Nacional
Redacción La Prensa