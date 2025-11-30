  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

El José Trinidad Reyes inicia el conteo tras el cierre de votación

A medida que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los primeros resultados presidenciales, LA PRENSA presentará tablas comparativas y mapas interactivos que permitirán visualizar, con detalle, el desempeño de cada candidato por departamento y municipio.

Últimos Videos