Cambian hora clave en el Congreso: Junta Directiva se elegirá a las 3:00 pm

Mientras continúan las negociaciones entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, la convocatoria a la sesión plenaria para la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional se reprogramó para las 3:00 de la tarde.

