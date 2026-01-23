toma de posesión
Honduras
Cambian hora clave en el Congreso: Junta Directiva se elegirá a las 3:00 pm
Mientras continúan las negociaciones entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, la convocatoria a la sesión plenaria para la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional se reprogramó para las 3:00 de la tarde.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 11:01
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
