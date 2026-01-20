  1. Inicio
Así comenzó la agresión contra Rolando Contreras, hermano del alcalde de San Pedro Sula

Rolando Contreras fue agredido este martes por miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las afueras de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), lugar donde se realizaba la entrega de credenciales.

