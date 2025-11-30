  1. Inicio
Alcalde Roberto Contreras supervisa los centros de votacion en San Pedro Sula

Aunque el lector biométrico falle, el CNE tiene protocolos para garantizar que ningún ciudadano quede sin votar en las elecciones hondureñas. En varios centros educativos urbanos están reportando fallas en los dispositivos electrónicos

