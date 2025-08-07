Consejo Nacional Electoral
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Putin dice que interés de reunirse con Trump es mutuo y no rechaza encuentro con Zelenski
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.
Redacción La Prensa
seguir +
07 de agosto de 2025 a las 07:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
