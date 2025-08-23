  1. Inicio
Ministro de Defensa de Venezuela pide calma por milicianos

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió este sábado no "caer en nerviosismo" ante la jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas", convocada por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

