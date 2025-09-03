Elecciones en Honduras
.
Marco Rubio advierte que EE. UU. volverá a atacar barcos con drogas
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos afirma que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona".
Redacción La Prensa
03 de septiembre de 2025 a las 18:09
Redacción La Prensa
