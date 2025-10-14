  1. Inicio
Técnico de Nicaragua dispara contra Honduras tras perder ante Costa Rica

Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa se lanza con todo y dispara: asegura que buscará eliminar a Honduras del Mundial 2026. "Nosotros vamos a hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras".

