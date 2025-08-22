  1. Inicio
Rubilio Castillo ficha por otro grande de Honduras

Román Rubilio Castillo se convierte en nuevo fichaje del Marathón para la próxima temporada. El delantero hondureño firmó un contrato por un año con el equipo, que apuesta a su experiencia y goles para fortalecer el ataque que es una de las zonas que se debían reforzar.

