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Rodri sorprende tras llegar a Barcelona y confiesa su gran sueño

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' aseguró este lunes, a su llegada a Barcelona, que jugar en el Barça, club con el que firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, "es un sueño"

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