  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Familia Valeriano-Martínez llega a apoyar al Olimpia

La familia Valeriano-Martínez hizo su ingreso al Estadio Nacional Chelato Uclés vistiendo con orgullo los colores del Club Deportivo Olimpia, sumándose a la gran fiesta de la afición blanca previo al Superclásico capitalino.

Últimos Videos