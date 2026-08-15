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Mira tras goleada a Platense: "Podíamos haber marcado dos o tres goles más"

El estratega del Génesis valoró el triunfo y señalo las claves para vencer al Platense en la jornada 3 del Apertura 2026.

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