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¡Insólito! Enjambre de avispas detiene partido en Liga Nacional y uno sufrió picaduras

El partido entre los Lobos de la UPNFM y Estrella Roja se detuvo por unos minutos por un Enjambre de avispas en pleno partido.

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