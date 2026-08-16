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Motagua arriba al estadio Chelato Uclés para Clásico capitalino

El Fútbol Club Motagua ya arribó al Estadio Nacional Chelato Uclés para encarar el primer clásico capitalino de la temporada 2026-2027 frente al Olimpia

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